Tarihi Oturumda İlginç Anlar...

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süresince müzakere yetkisinin hükümete bırakılmasını öngören yasa tasarısı Avam Kamarası'ndan onaylanırken, 'tarihi oturum' ilginç bir sahneye tanık oldu. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine Norwich North bölgesini temsil eden milletvekili Chloe Smith, tarihi oturumda oy kullanmak için annelik iznini ara vererek Avam Kamarası'na geldi. Yanında da dört aylık bebeği Alastair'i getirdi. Smith, bebeğini Meclis oturumuna getirdiği için mahcup tavırlar sergilerken, Avam Kamarası Başkanı John Bercow devreye girerek, İngiliz vekili sakinleştirdi.Bercow, "Saygıdeğer hanımefendiye sesleniyorum, mahcup olmayın. Minik bebeğinizin başımızın üstünde yeri var. Hiç sorun değil" dedi.