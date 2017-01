Tarihi Osmanlı Çeşmeleri Suya Kavuşacak

ERSİN TURAN - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Osmanlı döneminden kalan 51 tarihi çeşme restore edilecek.



Han, hamam, konak, cami, köprü ve çeşmeleriyle "açık hava müzesi"ni andıran tarihi ilçede, her sokakta ve her tarihi evin duvarında Osmanlı döneminde yapılmış tarihi çeşmeye rastlamak mümkün.



Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2009 yılından bugüne kadar 48 çeşmenin restore edildiğine dikkati çekti.



Çeşmelerin yıllar içerisindeki kullanımla yıprandığını vurgulayan Aksoy, "51 çeşmenin restorasyonunu yapmak üzere projemizi hazırladık. Proje desteğini Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı sağladı. Yine restorasyon konusunda da şu anda Karabük Valimiz Mehmet Aktaş'ın desteklerini aldık. Valimiz 51 çeşmeye toplamda 450 milyon lira civarında kaynağı sağladı. Biz bu kaynakla da 51 çeşmenin restorasyonunu yapıp hem kullanıma sunacağız hem de gelecek nesillere bu çeşmelerin Safranbolu'da yaşamaları için devretmiş olacağız." ifadesini kullandı.



Sokak dokularında en önemli unsurlarından birisinin çeşmeler olduğuna değinen Aksoy, Osmanlı kültüründe şahısların su kaynağından son kullanıcı noktasına kadar suyu ulaştırarak hayır sahibi olmak için birbirleriyle adeta yarıştıklarını anımsattı.



Çeşmelerin albümleri hazırlanıyor



Aksoy, tarihi çeşmelerin öncesi ve sonrası şeklinde fotoğraflarının çekildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:



"Çeşmenin üstündeki süslemelerde tarih özel bir şekilde düşülmüş, işin yapılış saati oraya nakşedilmiş. Yine geleneksel Osmanlı motifleri çeşmelerin üzerlerine kazınmış. Çeşmelere banisinin ismi çok güzel methiyelerle not edilmiş. Biz hepsini restore ediyoruz, üst taraftaki yazıyı da çeşmenin alınlığını da değerlendirip onu da kenara not ediyoruz. Aynı zamanda bu çeşmelerin albümlerini hazırlıyoruz, 'restorasyon öncesi' ve 'restorasyon sonrası' şeklinde. Böylelikle çeşmelerimiz ayağa kalkmış oluyor. Bunlar bir değer olarak doğal afet veya başka bir olaydan yok olma karşısında korunmuş oluyor. Bu verilerle çeşmenin aynısını yapma şansı elde ediyoruz."



"Safranbolu'yu bütün değerleriyle koruyarak geleceğe aktarmış oluyoruz." diyen Aksoy, şunları kaydetti:



"Biz dünya mirasıyız, biz sadece bir binayla bir unsurla dünya mirası değiliz. Biz bölge olarak, coğrafya olarak dünya mirasıyız. Bu bölgenin içerisinde bulunan her şey miras, sokaklarımız, evlerimiz, çeşmelerimiz, yaşayan kültür miras. Dolayısıyla biz Safranbolu Belediyesi olarak korumaya bütüncül yaklaşmaktayız. Arnavut kaldırımından binaya, çeşmeye, ağacına, kanyonlarına kadar korumak, dinç tutmak, ayakta tutmak ve mirasa yakışır şekilde muhafaza etmeye çalışıyoruz."