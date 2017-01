Tarihi Misafirhane Zamana Direniyor

Alaplı ilçesinde, Osmanlı döneminin sivil yapılarından tabhaneli (misafirhane) 2 asrı aşkın bir süredir zamana direniyor.



Konak Mallallesinde, 1750 yılında Sultan 1. Mahmut döneminde İstanbul'dan ilçeye görevli olarak gönderilen Hacı Bin Saidi Hüseyin tarafından yaptırılan 4 konaktan ilki olan misafirhane ilgi bekliyor.



Alaplı Merkez Mahalle Muhtarı Hüseyin Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içi ve dışı meşe kaplı, temeli taş duvardan yapılan 260 yıllık tarihi misafirhanenin koruma altına alınması için destek beklediklerini söyledi.



Hacı Bin Saidi Hüseyin'in, Konak Mahallesine yerleştiğinde saray, kadı evi, cami ile şu an ayakta kalan misafirhaneyi yaptığını ifade eden Yazgan, şöyle konuştu:



"Hacı Bin Saidi Hüseyin, ev yaparak Mahalleye yerleşiyor. İlk olarak cami inşaatına başlıyor. Ardından şu an ayakta kalan misafirhaneyi yapıyor. Sonra kadı evi ve en son olarak da saray inşa ediyor. Tabi bu binaların hepsi zaman içinde yanıyor. Cami şu an ki merkez camidir."



Yazgan, Osmanlı döneminden günümüze kalan tarihi misafirhanenin korunması gerektiğini sözlerine ekledi.