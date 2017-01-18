Tarihi Mekanda Moral Yemeği

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Topluluğu tarihi Kervansaray'da moral yemeğinde buluştu.



Halk Eğitim Merkezi 7 İklimin Sesi Türk Halk Oyunları Topluluğu'nun dönem sonu moral yemeğine 50 kursiyer, usta öğretici, topluluk yönetmenleri katıldı. Topluluk yönetmenleri Levent Yılmaz ve İsmail Kesimoğlu ekip arkadaşlarının yorgunluklarını atabileceği ve eğlenebileceği bir etkinlik düzenleyerek ekibin yıl sonu gösterilerine enerji ve moral depolamalarını hedeflediklerini belirttiler. Halk oyunlarının yaygınlaştırılmasının hedeflendiği ve topluluğun bu yönde etkinlikler düzenleyeceği 9 Mayıs'tan sonra gösteriler düzenleneceği kaydedilerek Vezirköprülüler kendilerini izlemeye davet edildi.



Halk oyunları kursiyeri öğretmen Elif Kaya, en önemli kültürel değerlerden halk oyunlarına çok önem verdiğini, usta öğretici belgesi aldıktan sonra bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini belirtti. - SAMSUN