Tarihi Mekanda Kitap Okudular

Düzce Valiliği Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörlüğü, Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu (DÜKAT), Erdemliler Derneği ve Konuralp Turizm Marka Derneği'nin katkılarıyla Düşün Taşın Derneği tarafından düzenlenen kitap okuma etkinliği, Düzce Konuralp Antik Tiyatro'da gerçekleştirildi.



"Tarihe Not Düşmek İçin Buluşuyoruz" mesajı ile Düzce Üniversitesi Öğr. Gör. İlyas Temel Şafak'ın da koordinasyonunda yer aldığı, Düşün Taşın Derneği'nce 107.'si gerçekleştirilen etkinliğe; Düzce Üniversitesi öğrencileri, veliler, akademisyenler, farklı yaş gruplarına mensup öğrenciler ve kitapseverler katıldı.



Düzce'nin önemli tarihi eserlerinden olan ve halk arasında Kırk basamaklar olarak da bilinen Konuralp Antik Tiyatro'da düzenlenen programda kitapseverler, tarihle iç içe bir şekilde kitaplarını okuyarak önemli bir kültürel faaliyete imza attılar.



Çocuklar ve gençlerin okuma alışkanlıklarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik, Düşün Taşın Derneği tarafından "21 Dakika" adıyla Ülkemizde başlatılacak kitap okuma kampanyasının da ilk ayağını oluşturdu. Etkinlik ile kitabın her yerde okunabileceği mesajı verilerek kitap okuma konusunda toplumda farkındalık oluşturulmasına katkı sağlandı. - DÜZCE