Tarihi Maça 500 Özel Güvenlik Görevlisi Tanık Oldu

Yaklaşık 3 yıl sonra yapımı tamamlanan Gaziantep Arena Stadı'ndaki ilk maçta 500 özel güvenlik görevlisi görev yaptı.



Güvenlik İş Sendikası Başkanı Mehmet Dinç, 42 yıldır maçlarını oynadığı Kamil Ocak stadına veda eden Gaziantepspor'un, yeni stattaki ilk maçında toplam 500 özel güvenlik görevlisi görev aldı. Dinç, yüzlerce polisin de görev yaptığı tarihi geceye tanıklık eden 500 özel güvenlik görevlisinin maç boyunca görevlerini layığı ile yerine getirdiğini kaydetti.



İddialara cevap verdi



Dinç, tarihi maçta dağıtımı planlanan yaklaşık 35 bin formayı dağıtmakla görevli özel güvenlikçilerin formaları dağıtmayıp, kolileri yağmaladığı tarafından yağmaladığı yönündeki iddialara cevap verdi.



Dinç, Özel güvenlik görevlilerinin maç öncesi ve sonrasında güvenlik ile ilgili durumdan sorumlu olduğunu belirterek, formaların dağıtılması için kulüp yönetiminin 50 kişilik bir ekip oluşturduğunu kaydetti. Güvenlik görevlilerin formaların içerisinde bulunduğu kolilerin yağmalanmaması için tedbir aldığını belirten Dinç, "Gaziantepspor yöneticileri aylar öncesinden sosyal medya hesabı üzerinden Gaziantepsporlu taraftarlara ücretsiz forma dağıtılacağını duyurdu. Dolayısıyla bizim görevli arkadaşlarımız orada görevlerini yaparken, forma dağıtımı adı altında akreditasyon kartı çıkartılan 50 personel getirildi. Forma dağıtımı ile bu arkadaşları görevlendirdi. Ancak Gaziantep'te özel güvenlik görevlileri günah keçisi olarak gösterildi. Dünkü gördüm bir haberde özel güvenliklerin forma dağıtmadığı formaları özel güvenliklerin yağmaladığı ileri sürülerek kolilerin yanında çekilen 10 özel güvenlik görevlisinin resimlerinin atıldığını gördüm. Bu dağıtım olayının özel güvenlik görevlileri ile bir alakası yoktur. Özel güvenlik orada bir emir kuludur. Kendilerine verilen görevi yapmıştır" dedi.



Meslektaşlarına övgü yağdıran Dinç, "Bir yanlış yaptığı yönünde hiç bir şüphem yok. Özel güvenliğe ne talimat verilmişse o yapıldı. İzdiham oldu. Bu izdihamın sebebi özel güvenlik görevlisi değildir. Stadın 25 kapıdan 4 kapısı açıldı.Ondan dolayı böyle bir izdiham yaşandı. Bunun bizle alakası yok. Yönetim ne karar veriyorsa hangi kapılar açılması gerekiyorsa onla ilgili özel güvenlik o kapıda görev alır, giren seyircinin sadece üst araması yapar. Güvenlik tedbirini alır onun dışında Passolig kartında sorun olmuş, stada gelememiş bileti blok olmuş onla ilgili kesinlikle ve kesinlikle özel güvenlik görevlileri sorumlu değildir. Bu suçlamaları kesinlikle kabul etmiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP