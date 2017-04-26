Tarihi Leylekli Köprü'sünde kemer aranıyor

Kazı çalışmalarını vatandaşlar define çıkar ümidiyle ilgiyle takip etti



TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan tarihi Leylekli Köprü'nün ayaklarında kemer arama çalışması başlatıldı.

Roma veya Bizans döneminde yapıldığı tahmin edilen Niksar'da bulunan tarihi Leylekli Köprü'nün ayaklarında kemer biçiminde tünel olduğu iddiasıyla kazı çalışmaları başlatıldı. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden ve Tokat Müze Müdürlüğü'nden yetkililerinde bulunduğu Niksar Belediyesi Etüt Proje Müdürü Danişment Hüseyin Şahin'in gözetiminde yürütülen çalışmaları ilgiyle takip eden vatandaşlar köprünün ayaklarında define çıkabilir ümidiyle heyecanla kazı çalışmasını takip etti.

Yapılan kazı çalışmasıyla ilgili bilgiler veren Niksar Belediyesi Etüt Proje Müdürü Danişment Hüseyin Şahin, köprüdeki kemer kısımlarının toprak altında kalmasındansa açığa çıkarılarak turizme kazandırılmasının daha uygun olduğunu belirterek,"Niksar'daki tarihi köprüler Karayolları Genel Müdürlüğü Köprüler Şube Müdürlüğü tarafından ihalesi yapıldı şu an Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından da çalışmalar devam ediyor. Restorasyon projeleri kurul onayından geçen ve kurul onayından sonra restorasyonlarına başlanılan bu köprülerin bazılarında Seymenli Köprüsü gibi bir takım doğal unsurlar çıktığı için birtakım revize projeler gerekti. Sonra tekrar kurul onayladı. Benzer sorunların Leylekli Köprüde yaşanmaması için daha önce yine toplum hafızasında varolan Yılanlı Köprü olarak bildiğimiz bu köprünün özellikle ayaklarının olduğu bölümde iki yada üç tane kemerin daha önceki belediye çalışmalarından varlığını biliyoruz. Şu anki Yılanlı Köprü kemere kadar daraltılmış bir köprü, maksadımız buradaki bu yapının parçası olan kemerlerin açığa çıkartılması. Köprünün ayaklarındaki bu kemerlerin görünür daha algılanabilir hale getirmek amacımız. Bu nedenle Karayolları Bölge Müdürlüğünden ve Müze Müdürlüğünden yetkililerle beraber burada bu kemerlerin açığa çıkartılması için çalışma yürütüyoruz" dedi.

Öte yandan tarihi Leylekli Köprü'de iki kez defineciler tarafından define aramak amacıyla kazı yapılarak köprüye zarar verilmişti.

Leylekli Köprü (Yılanlı Köprü)

Şehir içindeki Çanakçı deresi üzerinde bulunan tek kemer gözlü ve yarım daire şeklindedir. Tarihi bilinmemektedir. Ancak yapı üslubundan Roma veya Bizans döneminde yapıldığı sanılmaktadır. Köprü Osmanlı döneminde kullanılmış ve yapılan eklerle de bugünkü şeklini almıştır. Köprünün kemer kısmının ağzındaki bir kabartmada ağzında yılan tutan bir leylek görülmektedir. Bu nedenle de köprüye Leylekli veya Yılanlı Köprü ismi verilmiştir. Köprü kesme taştan yuvarlak tek gözlü olarak yapılmıştır.

(SÖZ-UY-