Tarihi Köyde Bulgur Pilavı Geleneği

Lapseki ilçesine bağlı tarihi Karamusalar köyünde her hafta cuma günleri Kur'an-ı Kerim okutulup pilav ikramında bulunuluyor.



İl Genel Meclisi üyesi Hasan Engin, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyün kuruluşundan bu yana etkinliğin sürdürüldüğünü söyledi.



Lapseki'nin bazı köylerinde benzer etkinliklerin günümüzde yaşatıldığını anlatan Engin, "Karamuslar köyü dağ köylerinden bir tanesi. Bulgur pilavı etkinliği köyün kuruluş aşamasından bu yana devam ettiriliyor. Güzelde bir etkinlik. Etkinliğin en güzel yanı ise Cuma günleri düzenlenen bu etkinliğe civar köylerden de vatandaşların gelmesi, köy adeta bir bayram yerine dönüşüyor. Yapılan bu etkinliği Allah kabul etsin." ifadelerini kullandı.



Köy muhtarı Aydın Engin de köylerinin 700 yıllık bir geçmişinin bulunduğunu, geçmişten gelen adetlerin günümüzde de sürdürüldüğünü ifade etti.