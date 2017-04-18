656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni takip etmek isteyen basın mensubu ve fotoğraf sanatçıları için akreditasyon başvurularının başladığı bildirildi.



Edirne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 656'ncısı düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali'nin 10-16 Temmuz'da gerçekleşeceği hatırlatıldı.



Festival ve güreşleri takip etmek isteyen basın mensubu ve fotoğraf sanatçılarının 15 Haziran Perşembe gününe kadar belediyenin internet sitesinden akreditelerini yaptırabilecekleri kaydedildi.