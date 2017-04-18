Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni takip etmek isteyen basın mensubu ve fotoğraf sanatçıları için akreditasyon başvurularının başladığı bildirildi.
656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni takip etmek isteyen basın mensubu ve fotoğraf sanatçıları için akreditasyon başvurularının başladığı bildirildi.
Edirne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 656'ncısı düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali'nin 10-16 Temmuz'da gerçekleşeceği hatırlatıldı.
Festival ve güreşleri takip etmek isteyen basın mensubu ve fotoğraf sanatçılarının 15 Haziran Perşembe gününe kadar belediyenin internet sitesinden akreditelerini yaptırabilecekleri kaydedildi.
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