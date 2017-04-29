Tarihi Kentler Birliği Kırklareli Bölge Toplantısı
Tarihi Kentler Birliği Bölge Toplantısı, Kırklareli’nde gerçekleştirildi.
Tarihi Kentler Birliği Bölge Toplantısı, Kırklareli'nde gerçekleştirildi. Tarihi Kentler Birliği (TKB) Başkanı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz şehir planında başarı öykülerinin yanı sıra rutin estetiğin de önemine dikkat çekerek, "Ülkemizin şehircileri okyanusu geçiyor ama derede boğuluyoruz. Sıvasız, boyasız ev kalmasın" dedi.
Kırklareli Ticaret Borsası konferans salonunda, gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği bölge toplantısı TKB'nin tanıtım filminin izlenmesinin ardından ÇEKÜL Üyesi ve Şehir Plancısı Faruk Göksu'nun, 'Marmara-Trakya bütününde Tarihi Kentler Birliği'nin geliştirdiği stratejiler' konulu genel sunumu ile başladı. Göksu, Marmara Bölgesi'nde Çanakkale Köprüsü'nün de tamamlanması ile birlikte İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale arasında toplam ulaşımın yaklaşık 4 saat sürelere kadar ineceğini vurgulayarak, bir altın bilezik alanının oluşacağına dikkat çekti.
Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından oturum yönetmenliğinde 'Doğal-kültürel miras konusundaki son gelişmeler ve dış dünyaya açılım' konulu panel ile program devam etti.
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'yi temsilen Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Daire Başkanı Ahmet Erdönmez, kentleri ile ilgili doğal, tarihi ve kültürel değerleri ile ilgili ve yakın gelecekte tamamlanacak şehir projeleri hakkında bilgiler verdi.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt da "Türkiye'nin her tarafını geziyoruz. Hizmet etmek için çırpınıyoruz. Koşturuyoruz. Allah'ım bu ne güzellik. İnsanı güzel, coğrafyası güzel, tarihi güzel, medeniyeti güzel, geçmişi güzel, bu topraklar medeniyetlerin buluştuğu topraklardır" ifadelerini kullandı.
ÇEKÜL Vakfı Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ise panelin sonunda bir değerlendirme konuşması gerçekleştirdi.
"Şehircilerimiz okyanusu geçiyorlar ama derede boğuluyoruz"
Tarihi Kentler Birliği (TKB) Başkanı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, panel sonrası İHA'ya yaptığı açıklamada, "Kırklareli bölge toplantımızda tema olarak, 'koruma için kalkınma' teması özellikle işlendi. Bölgesel etkileşimler konuşuldu. Bölgesel kalkınmalar konuşuldu. Bölgesel kalkınma derken, koruma ile yani kadim tarihimizden bize intikal etmiş olan değerlerimizin korunması ve geleceğe taşınması ile ilgili konunun aynı zamanda bir iktisadi kalkınma ile birlikte olması gereğinin üzerinde duruldu. ve içinde bulunduğumuz coğrafyanın etkileşim alanı içerisinde olan ülkemiz sınırları dışındaki coğrafyaları ile olan etkileşimleri konuşuldu. Son derece güzel bir toplantı oldu. Şehirlerimizde şehircilik adına başardığımız birçok başarı öyküsünün yanında estetik ve görsel kirliliklerle ilgili bazı eksiklerimizin olduğuyla ilgili bir mesaj verdik. Bu mesajımızı bu tarihi değerlerimizin korunmasının yanında mevcut şu andaki estetik kaygısı taşıdığımız bir takım bina ve tesislerin boyasız, sıvasız binalarında şehirlerimize kötü intiba kazandırdığını, bu intibahı düzeltici dokunuşlarla, yerel yöneticilerimizin bu hassasiyeti giderek yükselterek, sıvasız, boyasız binalara yapı kullanım izni vermemesi yönünde uyarımız veya önerimiz ile toplantıyı bitirdik" dedi.
Kırklareli Ticaret Borsası konferans salonunda gerçekleştirilen, Tarihi Kentler Birliği Bölge Toplantısı'na, ÇEKÜL Vakfı Başkanı/TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Daire Başkanı Ahmet Erdönmez ve TKB'i üyeleri katıldı. - KIRKLARELİ