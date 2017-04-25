Tarihi Kemerdere Köprüsü Restore Edilecek

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Amasra ilçesindeki tarihi Kemerdere Köprüsü'nün restorasyon ihalesinin 9 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi.



Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Amasra şehir merkezine 3 kilometre mesafedeki Cevizlik Vadisi'nde yer alan ve Roma döneminde inşa edilmiş yolların parçası olan Kemerdere Köprüsü'nün, restorasyon projelerinin onaylandığını belirtti.



Restorasyon ihalesinin Karayolları 15. Şube Müdürlüğü'nce yapılacağını aktaran Tunç, şunları kaydetti:



"Önceki yıllarda Amasra ile Boztepe'yi birbirine bağlayan Kemere Köprüsü'nün restorasyonunu tamamladık. Şimdi de Kemerdere Köprüsü'nü restore ederek, bu eseri Amasra'ya ve turizme kazandıracağız. Köprünün restorasyon ihalesi 9 Mayıs'ta yapılacak. İlçedeki tarihi eserlerin onarım ve restorasyonuna büyük önem veriyoruz. Amasra'da 3 bin yıllık tarihi geçmişi geleceğe taşımak ve turizme kazandırmak için gerekenleri yapmaya devam edeceğiz."