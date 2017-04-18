Tarihi İstanbul Oyuncakları Festivali Arnavutköy'de başladı

Arnavutköylü minikler, ahşap oyuncaklara renk verdi



İSTANBUL - Çocukların sağlıklı ahşap oyuncaklarla oynamasını teşvik etmek ve zararlı sanayi ürünü oyuncaklardan uzak tutulmasını sağlamak amacıyla Arnavutköy'de Tarihi İstanbul Oyuncakları Festivali başladı. Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı'nın açılışını yaptığı festivalde minikler rengarenk boyalarla ahşap oyuncaklara renk verdi.

Çocukların sağlıklı ahşap oyuncaklarla oynamasını teşvik etmek ve zararlı sanayi ürünü oyuncaklardan uzak tutulmasını sağlamak amacıyla Tarihi İstanbul Oyuncakları Festivali başladı. Arnavutköy Belediyesi Sanat Akademisi'nde başlayan festivalin açılışına, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli, Arnavutköy Belediyesi Sanat Akademisi Kültür ve Sanat Sorumlusu Recep Cihan, eğitmenler ve çok sayıda çocuk katıldı. Günümüzde çocukların teknolojik araçlarla uğraşması ve zararlı sanayi üretimi oyuncaklarla oynamasının önüne geçilmesinin hedeflendiği projede miniklerin keyifli halleri de dikkat çekti.

Festival önce tarihi oyuncakların geçmişinin eğitmenler tarafından anlatılmasıyla başladı. Ardından önlüklerini giyen minikler eğitmenler eşliğinde oyuncaklarını boyamaya başladı. Başkan Baltacı'nın da çocuklarla yakından ilgilendiği festivalde çocuklar rengarenk boyalarla ahşap oyuncaklara renk verdi. Dizaynları ve yapısı itibariyle çocukların hayal güçlerinin gelişmesine de katkı sağlayan tarihi İstanbul oyuncakları festival ile yeni nesil çocuklara tanıtıldı. Festivalde, Tahtakale'nin tahta artıklarından ahşap oyuncak, Haliç'in çamurundan düdüklü testi, Sütlüce kesimhanesinin hayvanların derilerinden def gibi oyuncaklar da sergilenerek Arnavutköylü çocuklara yerli üretimin önemi de anlatıldı.

"Maksadımız çocuklarımızı hem eğlendirmek hem de eğitmek"

Çocukların sağlıklı ürünlerle oynamasını ve tanımasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen festivalde çocukların ilgisinden memnun olduğunu ifade eden Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı,"Şu andan itibaren 23 Nisan etkinliklerini başlatmış olduk. Bu günden bu çalışmaları u etkinlikleri başlattık. Maksadımız çocuklarımızı hem eğlendirmek hem de eğitmek. Çocuklarımızın büyükleri, geçmişimiz neyle eğlenmiş ne ile oynamışlar eğitim açısından birincisi bu ikinci kısmı bilinçlendirmek. Bir yandan piyasada bulunan sağlığa zararlı, Uzak Doğu'dan gelen plastik oyuncaklar veya diğerleri bir tarafta da son derece doğal malzemelerden üretilmiş, ana hammaddesi çamur, ahşap ve ya deri artığı bütün bunlarla çocukları sağlıklı bir ortamda sağlıklı ürünlerle eğlendirebilmek" dedi.

"Bu oyuncaklar tahtadan diğerleri plastikten"

Oyuncaklarla oynamayı çok sevdiğini ifade eden Tuğba Kaya, "Boyama yapıyorum, fili boyuyorum mavi renk tercih ettim çünkü en sevdiğim renk mavi. Bu oyuncaklar tahtadan diğerleri plastikten" diye konuştu.

"Bunlar sağlığımıza zararsız maddelerden yapılmış"

Tarihi İstanbul oyuncaklarının evindeki oyuncaklara benzemediğini söyleyen Elif Değirmenci, "Burada tahtadan yapılmış oyuncakları boyuyorum. Bunlar sağlığımıza zararsız maddelerden yapılmış, bunlar daha güzel" şeklinde konuştu.

4 gün boyunca sürecek olan festival kapsamında yaklaşık 600 çocuğun ahşap oyuncaklarla tanışması ve boyama yapması planlanıyor. Ayrıca festivalde topaç çevirme başta olmak üzere birçok yarışma da çocukları bekliyor.