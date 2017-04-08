Tarihi İshakpaşa Sarayı ziyaretçilerini bekliyor



AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Tarihi İshakpaşa sarayı ile Ahmedi Hani türbesi havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçilerini bekliyor.

Kartal tepesinde yapılan ve dünyada ilk kez kalorifer sisteminin kullanıldığı İshak Paşa Sarayı her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Kışın soğuk havaların etkisiyle ziyaretçisi azalan tarihi saray ve Ahmedi Hani türbesi,sıcak havaların artmasıyla birlikte ziyaretçilerini bekliyor.

(Bİ-AT)