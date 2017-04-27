Tarihi İpek Yolu Yeniden Canlanıyor
Türk Keneşi’nin hayata geçirdiği Modern İpek Yolu Tur Paketi kapsamında düzenlenen turizm bilgilendirme turunun 2’nci durağı Azerbaycan’da yapıldı.
Türk Keneşi'nin hayata geçirdiği Modern İpek Yolu Tur Paketi kapsamında düzenlenen turizm bilgilendirme turunun 2'nci durağı Azerbaycan'da yapıldı.
Azerbaycan'da turizm bilgilendirme turu yapılıyor. İpek Yolu'nun yeniden önemli bir turizm güzergahı olması amaçlanıyor.
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Türk Keneşi'nin düzenlediği Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi turizm bilgilendirme turunun Türkiye'den sonraki durağı Azerbaycan'dı. Tarihi İpek Yolu'nun yeniden önemli bir turizm güzergahı haline getirilmesini amaçlayan tur kapsamında gazeteci ve turizm yetkilileri 3 gün süresince Azerbaycan'ın Gence, Şeki, Şamahı ve Bakü şehirlerini gezdi.
Türk Konseyi Modern İpek Yolu ortak tur paketi projesi yaklaşık 3 yıllık bir emeğin ürünü. Bu kapsamda bir güzergah belirlendi. Tur kapsamında bir sonraki durak Kazakistan olacak. Turizm bilgilendirme turlarının ardından Modern İpek Yolu Tur Paketi'ne son şekil verilecek.Tarihi İpek Yolu'nun geçtiği Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın şehirlerinden oluşan tur paketinin 2018 yılında Nevruz bayramında satışa sunulması bekleniyor. - BAKÜ