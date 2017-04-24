Tarihi İpek Yolu" Kültür Turizmiyle Canlanacak

Türk Dili Konuşan Ülkeleri İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) tarafından, tarihi İpek Yolu'nu kültür ve ticaret turizmine kazandırmaya yönelik hazırlanan ortak tur paketi, Türk Konseyi Genel Merkezi'nde tanıtıldı.



Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov, düzenlenen basın toplantısında, kültür turizmi konusunda alternatif destinasyonlar arayanlar için özel bir paket hazırladıklarını, projeyi hayata geçirmeden önce 3 yıl boyunca çalışmalar yaptıklarını belirtti.



Hasanov, Türk Konseyi'ne üye ülkeler olan Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın projeye devlet başkanları düzeyinde destek verdiklerini, kendilerinin de 3 yıllık siyasi destek sağlayacaklarını, bu süre zarfında hedeflerinin 1 milyon turiste ulaşmak olduğunu kaydetti.



İpek Yolu'na ilişkin çok çeşitli projelerin hayata geçtiğini hatırlatan Hasanov, şöyle konuştu:



"Ancak turizm alanında 4 ülkenin bir araya gelerek hayata geçirdikleri ilk proje bu. Beklediğimiz kitle Avrupa'dan ve Uzakdoğu'dan kültür turizmine yönelen insanlar. Yorucu ve eğlenceli geçmesini beklediğimiz bu turun, macera dolu bir tur olmasını bekliyoruz."



Kültür ve ticaret turizmi anlamında bölgede ciddi bir boşluk olduğunu vurgulayan Büyükelçi Hasanov, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Tanıtma Fonu ve Türk Hava Yolları'nın ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan projenin, aynı tarihi kökten gelen kardeş ülkeler arasında da bir gönül bağı oluşturacağına inandıklarının altını çizdi.



Hasanov, ilk etapta gazeteciler, seyahat acenteleri temsilcileri ve araştırmacıları tura çıkaracaklarını ifade ederek, "Davetimizin nedeni kritiklerini bize iletmeleridir. Bu vesileyle biz, turla alakalı engellerin hepsini görerek güzel bir netice almak ve eksikliklerin giderilmesi için çalışacağız." diye konuştu.



14 gün olarak planlanan "Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi"nde, tarihi İpek Yolu'nun geçtiği şehirler üzerindeki güzergah esas alınacak . Tur, Türkiye'den Kayseri, Nevşehir, Konya ve İstanbul, Azerbaycan'dan Gence, Şeki, Şamahlı ve Bakü, Kazakistan'dan Almatı, Çimkent, Türkistan, Otrar ve Talas, ile Kırgızistan'dan Balasagun, Narin, Çolbanata, Issık Göl ve Bişkek şehirlerini kapsıyor.