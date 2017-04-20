Tarihi Han Restore Ediliyor

Akseki ilçesi Sarıhacılar Mahallesi'nde, 1800'lü yılların sonundan kalma tarihi han restore ettirilerek turizme kazandırılacak.



Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır atıl kalan tarihi hanın turizme kazandırılacağını söyledi.



Sarıhacılar Mahallesi'nin geçmişte kervan yolu üzerinde yer almasıyla tarihi öneme sahip olduğuna dikkati çeken Nasır, şunları kaydetti:



"Biz de valiliğimizin desteği ve belediyemizin aracılığıyla hanı aslına uygun olarak restore etmeye başladık. Daha önce kaymakamlığımız ve belediyemiz ile restore edilen göç yolu sayesinde ilçemizde doğa yürüyüşü yapma imkanı bulan yerli ve yabancı turistler tekrar hanımıza gelerek burada eskiden olduğu gibi dinlenme imkanı bulacaklar."



Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal da belediye tarafından hazırlanan restorasyon projesi doğrultusunda, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan alınan izin, Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından tahsis edilen kaynakla restorasyon işlemlerine başladıklarını söyledi.



Restorasyon çalışmalarının gelecek ay tamamlanmasını planladıklarını ifade eden Uysal, "Bu eserin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerekli. Restorasyon tamamlandığında ilçeye kültür ve doğa turizmi için gelenler burada dinlenme imkanı bulacak bir mekan haline getirerek halkımızın ve turizmin hizmetine sunacağız." diye konuştu.