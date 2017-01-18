Tarihi Hamamın Yanında Korkutan Yangın

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan 444 yıllık tarihi Cumhuriyet Hamamı yanında bulunan ikinci el eşya dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Tinerciler tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangında dükkanda bulunan bir kedi yanmaktan son anda kurtarıldı.



Yangın, sabah 08.45 sıralarında Ege Mahallesi içerisinde bulunan Manisa Cumhuriyet Hamamı yanındaki Ahmet Ertem'e ait ikinci el eşya dükkanında çıktı. Çevredekilerin dumanları fark etmesiyle olay yerine çağrılan Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri, yangını çok büyümeden söndürdü. İş yerindeki tüm eşyalar kül olurken, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması yangının diğer iş yerlerine sıçramasını önledi. Ayrıca yangın sırasında dükkan içerisinde bulunan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı. Çevredeki vatandaşlar, yangının ısınmak için tinerciler tarafından yakılan eski bir koltuktan kaynaklandığını iddia etti. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.



Ayrıca, Ege Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Hamamı'nın 1574 yılında Darüssade Ağası Yakup Ağa tarafından yaptırıldığı biliniyor. - MANİSA