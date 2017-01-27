Tarihi Hacı Ömer Camii'nde Restorasyon

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki tarihi Hacı Ömer Camii, restorasyona alındı.



Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyon ihalesine çıkarılan ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait cami, ihaleyi kazanan firmaya teslim edildi.



Hacı Ömer Camii'nin onarım işinin bir yıl içinde tamamlanması bekleniyor.



Erdek'in 18. yüzyıldan kalan en eski yapılarından biri olan Hacı Ömer Camii, 1991-1992 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılmıştı.