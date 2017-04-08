Tarihi Golün Kahramanı Konuştu!

Cenk Tosun'un açıklamaları şöyle: "Kayınpederimi kaybettim. Çok üzgünüm. Golümü ona armağan etmek istiyorum. İlk yarım saat bize yakışan bir futbol oynadık. 1-0'dan sonra 2'yi,3'ü bulabilirdik. Final paslarını veremedik. Bize yakışmayan bir gol yedik. Devre arasında hocamız uyardı ama 2 ve 3. golü yedik. Burada geriden gelip kazanmak kolay değil. Herkes herşeyini verdi. Trabzonspor'u kutlamak istiyorum. Çok büyük bir galibiyet aldık. Çok zor maçtı. Mutluyuz"



(Sporvadisi.com)



[haber=32753]