Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Hazırlıklar Devam Ediyor

BURAK AKAY - Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı dolayısıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yapılacak törenlerin hazırlıkları sürerken, bölge turizmcileri Şafak Ayini için gelecek Anzak torunlarını bekliyor.



Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı dolayısıyla 24-25 Nisan'da Şehitler Abidesi, Fransız Mezarlığı, İngiliz Anıtı, 57. Piyade Alayı Şehitliği ve Anzak Koyu'nda gerçekleştirilecek törenler için hazırlıklar sürüyor.



Çalışmalar kapsamında tören alanlarına giriş ve çıkışların gösterildiği tabelalar, yönlendirme levhaları İngilizce ve Türkçe hazırlandı. Avustralya ve Yeni Zelanda'dan binlerce kişinin katılımıyla her yıl Anzak Koyu'nda 25 Nisan sabahına karşı gerçekleştirilen ayin ile ardından Lone Pine ve Conkbayırı'nda yer alan Yeni Zelanda Anıtı'ndaki etkinliklerde aksaklık yaşanmaması için önlemler alınıyor.



Uluslararası törenlerin yapılacağı Şehitler Abidesi ve Anzak Koyu'na portatif tribünler kuruluyor.