Tarihi Eserlerle Yakalandılar

BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde, jandarmanın iki ayrı apart otele düzenlediği operasyonda aralarında deri üzerine yazılmış 1500 yıllık tarihi geçmişe sahip bir Tevrat'ın da bulunduğu çok sayıda tarihi eser ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.



Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Bingöl ve İstanbul'dan gelen 2 kişinin ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirleyip, alıcı görünümünde irtibata geçti. Yapılan pazarlık ardından 2 tarihi eser kaçakçısı ilçeye davet edilip, Küçükköy Mahallesi'ndeki 2 ayrı apart otele yerleşmeleri sağlandı. 2 tarihi eser kaçakçısının otellerine yerleşmesi ardından, dün Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yonca-1 Mevkii'ndeki apart otele düzenlenen operasyonda İstanbul'dan gelen ve oto-kiralama işiyle uğraştığı belirtilen A.B., şüpheli olarak gözaltına alındı. 40 yaşındaki A.B.'nin kaldığı odada yapılan aramada çantasında deri üzerine yazılmış 1500 yıllık Tevrat, Hellenistik Dönem'e ait olduğu değerlendirilen taş kabartma ve metal heykel ile Eski Yunan Dönemi'nden kalma küpe ve kolye ele geçirildi. Millet Caddesi'ndeki diğer apart otele düzenlenen operasyonda Bingöl'de inşaat işçisi olduğu ifade edilen 45 yaşındaki Y.Y., gözaltına alındı. Y.Y.'nin odasında ve üzerindeki aramada da Selçuklu Dönemi'nde kullanılan ve Alaattin Keykubat tarafından bastırıldığı tespit edilen 200 gümüş ve bronz sikke ele geçirildi. El konulan tarihi eserler Balıkesir Müze Müdürlüğü'ne gönderilirken, her 2 şüpheli de jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



- Ayvalıkbalıkesir