Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi" Çalıştayı

İnşaat Mühendisleri Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, Türkiye'nin tarihi yapılar bakımından açık hava müzesi özelliğini taşığını söyledi.



Hatay'da "Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi" konulu çalıştay, geniş bir katılımla başladı.



İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Hatay Şubesi Konferans Salonun gerçekleşen çalıştay Saygı Duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başladı.



İnşaat Mühendisleri Odası Hatay Şube Başkanı Selim Harbiyeli, toplantıda yaptığı konuşmada tarihine sahip çıkmayanın bugününe de sahip olamayacağı mantığı ile hareket edilmesi gerektiğine inandıklarını belirtti. Harbiyeli, İnşaat Mühendislerinin tarihi kültür varlığı yapıların restorasyonunun her aşamasında bulunması gerektiğini de vurgulayarak, "Tarihi kültür varlığı yapıların restorasyonunda inşaat mühendislerinin ilk aşamadan son aşamaya kadar olması gerektiğine inanıyoruz. Kısacası inşaat mühendisleri koruma kurullarında, belediyelerin ilgili müdürlüklerinde, proje hazırlama süreci ile restorasyon ve yapım süreçlerinin ilk anından son anına kadar sürecin içinde olmalıdır. Çünkü bir yapının restorasyonu yapılırken mutlaka ve mutlaka stabilitesini ve ihtiyaç duyulabilecek güçlendirme işlerini inşaat mühendisleri yapmalıdır. Ancak bu işler günümüzde maalesef usta marifeti ile yapılmaktadır" dedi.



İnşaat Mühendisleri Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe de, Türkiye'nin tarihi yapılar bakımından açık hava müzesi özelliğini taşığını söyledi.



Gökçe, açık hava müzesi özelliğini kullanamadığını da kaydederek, "Ülkemiz tarihi yapılar bakımından bir açık hava müzesi özelliği taşımasına rağmen ne yazık ki bu yapıların korunması, güçlendirilerek geleceğe devredilmesi konusunda iç açıcı, içimizi rahatlatan bir yerde değiliz. Kültür varlıklarının korunması disiplinler arası bir çalıştayı gerekli kılmıştır. Yapmış olduğumuz çalıştay ve sempozyumlarla bir yandan kültür varlıkların onarımı, restorasyonu ve güçlendirilmesinde kullanılacak uygun tekniklerle birlikte örnek uygulamaların ve yapısal deprem güvenliği gibi konuların konuşulup, tartışılması da amaçlanmaktadır. Örnek uygulamaların yanında telafisi mümkün olmayan kayıpların önlenmesi için proje ve uygulamalardaki kalitenin düzeyi de yükseltilmelidir. Çok çalışmamız, çok yol almamız gerekiyor" kelimelerini kullandı.



Toplantıya Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, İMO Hatay Şube Başkanı Selim Harbiyeli ve oda üyeleri katıldı. - HATAY