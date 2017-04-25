Tarihi Eser Kaçakçısı Evini Müze Gibi Yapmış

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir eve düzenlediği operasyonda 124 sikke, 14 metal obje, 5 taş obje, 6 yüzük, 6 ok ucu olmak üzere 157 adet çeşitli dönemlere ait tarihi eser ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan bir kişi, adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma ile Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, Tarsus ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı suçundan takibe alınan S.B. isimli şahsın, evinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını belirledi. Yapılan araştırma ve istihbari çalışmalar neticesinde ekipler, Tarsus ilçesi Çakırlı Mahallesi'nde bulunan şahsın evine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 124 sikke, 14 metal obje, 5 taş obje, 8 yüzük, 6 ok ucu olmak üzere 157 adet çeşitli dönemlere ait tarihi eser ile bir dedektör ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan S.B., jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - MERSİN