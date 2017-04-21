Tarihi Eser Kaçakçıları Kıskıvrak Yakalandı

Bursa jandarması tarafından yapılan operasyonda, İstanbul'dan Bursa'ya satmak için tarihi eser getirdikleri belirlenen 2 kişi suçüstü yakalandı. Otomobilde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde kadın ve çocuk figürlü mezar başlıkları yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, H.A. isimli kişinin İstanbul Arnavutköy'de izinsiz yaptığı kazıda bulduğu tarihi eser niteliğindeki mezar başını satmak için Bursa'ya getireceği bilgisine ulaşan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalova-Orhangazi yolu üzerinde içerisinde H.A. ve E.D.'nin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada sırt çantasında beze sarılı vaziyette üzerinde kadın ve çocuk figürü ile eski yazıların bulunduğu mezar başı ele geçirildi. Tarihi eser niteliği taşıyan mezar başının maddi değerinin 75 bin lira olduğu belirtildi. H.A. ve E.D. jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA