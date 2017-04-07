Tarihi Eğri Minare Restore Edilecek

ADEM KOÇAK - Aksaray'da, eğikliği nedeniyle dünyaca ünlü Pisa Kulesi'ne benzetilen Anadolu Selçuklu eseri Eğri Minare restore edilecek.



Minaresindeki 3,11 derecelik eğiklikten dolayı Pisa Kulesi'ne benzetilen, yurt içi ve dışından birçok turist tarafından ziyaret edilen camide restorasyon çalışması, Vakıflar Genel Müdürlüğünce bu ay başlatılacak.



Vakıflar Konya Bölge Müdürü İbrahim Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eğri Minare'nin, Anadolu'daki en önemli Selçuklu eserinden biri olduğunu söyledi.



Minaredeki eğriliğin yapının özelliğinden kaynaklandığını belirten Genç, "Belirli zamanlarda ölçümler yaparak minarede herhangi bir hareketlilik olup olmadığını gözlemledik. Eserde yıllardır herhangi bir kayma veya hareketlenme görülmedi." diye konuştu.



Eserin restorasyon kapsamında bakımının yapılması için çalışma başlattıklarını dile getiren Genç, şöyle devam etti:



"Selçuklu'nun önemli eserlerinden olan minarenin yanında sonradan yapılan cami ile çevresinin bakım ve restorasyonunu gerçekleştireceğiz. Eserin tuğladan yapılmış olmasından dolayı külahlık ile şerefe kısmında soğuk ve sıcak hava nedeniyle dökülmeler olmuş. Cami ve minaresini, eğriliğiyle ilgili kısmı dışında onarım ve restorasyonla ele alacağız. Bununla ilgili 1 milyon lira tutarındaki restorasyon ihalesi gerçekleştirilerek, sözleşme ve yer teslimi yapıldı. Çalışmalar hemen başlayacak."



"İlimizin en önemli sembolleri arasında yer alıyor"



İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan ise Aksaray'da Selçuklu dönemi mimari eserlerinin yoğunlukta olduğunu vurguladı.



Turistlerin Eğri Minare'yi ziyaret etmeden kentten ayrılmadığını anlatan Doğan, şunları kaydetti:



"Eğri Minare, Anadolu Selçuklu Devleti zamanında 13. yüzyılda yapılan nadir eserlerden biridir. Bu eser, ilimizin en önemli sembolleri arasında yer alıyor. Minare yaklaşık 36 metre yüksekliğindedir ve 3,11 derecelik eğiklikten dolayı bu ismi almıştır. Eğri Minare'nin diğer ismi Kızıl Minare'dir. Restorasyonla, Eğri Minare'nin gelecek nesillere taşınması adına önemli bir adım atılmış olacak."