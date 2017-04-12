Tarihi Çeşme Başında Referandum Sohbeti

AK Parti Seyitgazi Kadın Kolları Başkanı Suriye Akipek ve beraberindekiler, Seyitgazi İlçesi Derebenek Mahallesindeki tarihi Çırçır çeşmesindeki su dolduran ve halı yıkayan bayanlara referandum üzerine sohbet ettiler. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Akipek; "AK Parti Kadın Kolları olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkemiz için, geleceğimiz için 'evet' diyelim. Geçmişte zorluklar ülkesi olan ülkemizin şimdi insan odaklı gelişimi daha rahat ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyor. İnşallah referandum dan sonra daha güçlü bir Türkiye bizi bekliyor" diye belirtti. - ESKİŞEHİR