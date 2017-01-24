Tarihi Çekirge Meydanı Yeniden Ayağa Kalkacak

Başkan Mustafa Dündar, yarışmaya katılacakların 3 Nisan'a kadar projelerini teslim edeceğini, sonuçların da 20 Haziran'da açıklanacağını söyledi.

Bölgede inceleme yapan jüri üyeleri ile birlikte bir değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Başkan Mustafa Dündar, "Çekirge Meydanı ve çevresi, içerisinde tarihi yapıların, termal kaplıcaların bulunduğu, aynı zamanda yaya ve araç trafiği bakımından Bursa'nın en yoğun kavşaklarından birisi. Meydan projemizin bölgenin tüm bu özelliklerini ortaya çıkartacak, Çekirge Meydanı'nın yaşanabilir bir cazibe merkezi olmasına katkı sağlayacak proje olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Bugüne kadar geliştirdiği projelerle Bursa'ya değer katan Osmangazi Belediyesi'nin, kentin en önemli çekim merkezlerinden biri olan Çekirge Meydanı için düzenlediği yarışmanın takvimi belli oldu. Yaklaşık 2 hektar alanı kapsayan proje için düzenlenen yarışmada yer alan jüri üyelerinin bölgede yaptığı inceleme gezisinin ardından bir değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Yapmış olduğumuz projelerde, Bursa'nın karakteristiğini, tarih ve kültürümüzü ortaya çıkaran, onları geleceğe taşıyacak projeler olmasına çok büyük önem veriyoruz. Tarih şehri Bursa'nın var olan bu kimliğinin yaşatılması, geleceğe aktarılması bizim için son derece önemli. Ne kadar yatırım yaparsanız yapın, orijinal projeler gerçekleştirirseniz gerçekleştirin, içerisinde insanlar yaşamıyorsa, ticaret yapmıyorsa, ya da ev olarak kullanmıyorsa, orası en fazla 2 yıl sonra cazibesini yitiriyor. Binaları ayakta tutan, ona ruh katan insandır. Belediye olarak bölgede çalışma yapacağımız duyulunca bir heyecan uyandı. Kamuoyunun yoğun ilgisi oldu ve memnuniyetle karşılandı. Çekirge Meydanı, yapacağımız düzenleme ile hak ettiği değere yeniden kavuşacak" dedi.

Çekirge Meydanı'nın hem yaya, hem de araç trafiğinin yoğun olduğu en önemli kavşak noktası olduğunu, aynı zamanda çevresindeki tarihi doku ile termal tesisler ile şehrin çekim merkezi olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Dündar, "Bizler de, tüm bu özelliklerini ortaya çıkartacak yeni bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Çekirge Meydanı'nın yaşanabilir bir cazibe merkezi olmasına katkı sağlayacak proje olmasını diliyoruz. Jüride yer alan hocalarımız bölgeyi gezerek inceledi. Uygulanacak projenin detayları hakkında bilgi sahibi oldular. İki aşama olarak belirlediğimiz yarışmanın ilk aşaması içi teslim tarihi 3 Nisan. Birinci aşamayı geçen yarışmacılarımız, 12 Haziran'da ikinci aşama projelerini raportörlüğe teslim edecek. Sonuçlar ise 20 Haziran'da açıklanacak" dedi.

Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk'ün başkanlığını yaptığı jüride, Uludağ Üniversitesinden Yard. Doç. Dr. Doğan Yavaş, Anadolu Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alper Çabuk, Bursa Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Beyhan Bayhan, Şehir Plancısı Turgut Yalkı, Serbest Mimar Han Tümertekin, serbest mimar Ömer Selçuk Baz, serbest mimar Osman Ayradilli, Şehir Plancısı Dr. Murat Özyaba, Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı Sevilay Çetinkaya, Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı İlke Çalışkan yer alıyor.

Çekirge Meydanı Yeniden Hayat Bulacak

Yarışmanın jüri heyeti, Çekirge Meydanı'ndaki inceleme gezisinin ardından Mustafa Dündar'la bir araya gelerek, proje hakkındaki görüş ve önerilerini başkan Dündar'a aktardı. Tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra, yaya ve araç trafiğinin bölgenin en hassas noktaları olduğu konusunda fikir birliğine varan jürinin başkanı Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk, "Bursa'mızın Çekirge Meydanı'na değer katmak, tarihi kültürel, mimari güzelliklerini yeniden ele alıp gözden geçirmek üzere bu meydanda yeni bir çalışma gerçekleşiyor. Osmangazi Belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek çalışma öncesi düzenlenen proje yarışmasında yer alan jüri üyeleri ile birlikte meydan ve çevresinde bir inceleme gerçekleştirdik. Buraya yeniden hayat verecek, geçmişi ve bu günü yarına taşıyacak başarılı bir çalışma olması için bizler de jüri olarak titiz bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bursa artık dünya kültür mirasında çok önemli bir yere sahip. Bunu asla gözden kaçırmamalıyız. Yarışmaya katılacak olan arkadaşlar, burayı yaşayarak, buranın sahip olduğu potansiyeli görerek yaratıcılıklarını, tasarımlarını hazırlasınlar. Tarihi kültürel mirasıyla, değişen kullanıcı ihtiyaç ve isteklerini yarına optimum şartlarda taşırsak büyük bir başarı elde ederiz. Katılacak arkadaşlara çok iyi hazırlanmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü, doğru değerlendirecek çok iyi bir jürimiz var" diye konuştu.