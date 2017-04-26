Tarihi Cami Yok Olmaktan Kurtarıldı

Sultan 2. Abdülhamit döneminde Torbalı Yeniköy'de yaptırılan tarihi cami aslına uygun biçimde restore edilerek ibadete hazır hale getirildi.



Sultan 2. Abdülhamit döneminde ilçeye kazandırılan tarihi yapıları bir bir elden geçiren Torbalı Belediyesi Yeniköy'de bulunan Yukarı Cami'nin restorasyonunu tamamladı. 2. Abdülhamit döneminde Torbalı'da inşa edilen 15 camiden bir tanesi olan Yeniköy Cami, aslına uygun olarak restore edildi. Cami, önümüzdeki günlerde yeniden ibadete açılacak. Yaklaşık bir yıldan beri süren restorasyon ile iç ve dış bünyesi adeta yenilenen caminin ışıklandırma sistemi de dikkat çekiyor. Caminin hemen bitişiğinde bulunan ve cami ile aynı dönemde inşa edilen ilköğretim okulu da restore edildi. Bu binanın da kütüphane olarak kullanılması amaçlanıyor.



Başkan Görmez, "Tarihimize sahip çıkıyoruz"



Torbalı'nın zengin tarihi değerlerini korumaya, yapılarını ise onarmaya özel önem verdiklerini belirten Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Abdülhamit Han'ı ilçemizin korucusu kabul ediyoruz. Abdülhamit Han'ın ilçemizde onlarca eseri var, hepsini koruyacağız, kurtaracağız. Sultan 2. Abdülhamit Han, Torbalı'da en çok izine rastlanan devlet adamı. Kayıtlara yöreye 15 civarında cami kazandırmış. O dönemde sadece cami değil, okullar ve sosyal kurumların da ilçeye kazandırılanlar arasında olduğunu görüyoruz. Bugün Torbalı'da var olan köylerin büyük bir bölümü de bu camilerin etrafına kuruldu. Yeniköy Yukarı Cami de 2. Abdülhamit döneminde ilçeye inşa edilmiş ibadethaneler arasında yer alıyor. Camiyi aslına uygun şekilde restore ederek tekrar ibadete hazır hale getirmekten dolayı sevinçliyiz" diye konuştu. - İZMİR