Tarihi binada 'kaplamalar çalındı' iddiası

"Büyükşehir Belediyesi, tarihi binaya demir profiller çakarak dış cepheye zarar vermiş, içeride yıkımlar ve sökümler yapmıştı.

Tarihi İller Bankası'nı metruk hale getirmek için verilen bu uğraş sonrasında, şimdi de binanın cephesindeki bakır kaplamalar, yağmurluklar ve su olukları çalındı. İller Bankası'nın yıkımı için paravanla kapatarak zemin hazırlamaya çalışanlar şunu iyi bilmelidir. Cumhuriyet dönemi mimarisi İller Bankası'nın yıkımına izin vermeyeceğiz.

Bu bina paravanla çevrilmeden ve korunmaya alınmadan önce bu tür olaylar yaşanmıyordu. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak tescilli kültür varlığı İller Bankası'nın talan edilmesine olanak tanıyan ve koruyamayanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu kıyımın hesabı yargı önünde sorulacak." Candan, sorumluğunu yerine getirmeyen birimleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'na, UNESCO ve ICOMOS'a da şikâyet edeceklerini de belirtti.