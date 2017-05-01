Tarihi Bina Sanat Atölyesine Dönüştürüldü

Ordu'da restore edilen tarihi bina, çocuklar için sanat atölyesine dönüştürüldü.



Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'nun tarihi dokusunu yansıtan yapıları restore ederek milletin hizmetine sunduklarını söyledi.



Taşbaşı Mahallesi'nde harabe olan iki tarihi binayı restore ettiklerini anlatan Tekintaş, daha sonra bu iki binadan birisini çocukların el becerilerini geliştirmesi için sanat atölyesine dönüştürdüklerini belirtti.



Tekintaş, atölyenin, önümüzdeki günlerde faaliyete gireceğini dile getirerek, çocuklar için hayata geçirecekleri sanat atölyesinin tamamen ücretsiz olacağına işaret etti.



Proje sayesinde çocukların zeka ve el becerilerini geliştirmesini amaçladıklarını vurgulayan Tekintaş, "Altınordu Belediyesi olarak bir ilke imza attık. Çocukların zeka ve el becerilerinin geliştirilmesini amaçladığımız bir atölyeyi 2 hafta içinde hizmete sunacağız. Bu projemiz Türkiye'deki belediyeler arasında ilk olma özelliği taşıyor." diye konuştu.



Tekintaş, "Sanat atölyesinde çocuklarımız toplamda bir yıl eğitim görecek. Eğitimler el sanatlarının usta öğretmenleri tarafından takip edilecek. Kurs bitiminde hem çocuklarımızın el becerileri geliştirilmiş olacak hem de kendi hayal dünyalarını sanata yansıtmış olacaklar. Eğitimlerin sonunda çocuklarımıza belge vereceğiz." dedi.



Atölyede ahşap tasarımdan sanat tasarımına, yağlı boyadan 3D boyut becerisine kadar bütün çalışmaların yapılacağını aktaran Tekintaş, "Altınordu Belediyesi olarak sanata her zaman destek verdik, bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Bunun en güzel örneğini burada görüyoruz. İlçemize kazandıracağımız bu önemli eserin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.