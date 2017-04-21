Tarihi Bilecik Valiliği Binası Restore Edilecek
Yaklaşık 95 yıldır Bilecik Valiliği olarak hizmet veren hükümet konağı, restorasyon çalışmaları nedeniyle taşınıyor.
Yaklaşık 95 yıldır Bilecik Valiliği olarak hizmet veren hükümet konağı, restorasyon çalışmaları nedeniyle taşınıyor.
Yaklaşık 1 yıl sürecek restorasyon çalışmaları nedeniyle Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi yerleşkesindeki binalarda hizmet verecek.
1905-1907 yıllarında II. Abdulhamit döneminde yapıldığı düşünülen, 1922-1924 yılları arasında yeniden yapılan tarihi bina, 1. ulusal mimarlık dönemine ait eserlerden biri olarak biliniyor.