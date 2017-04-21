Tarihi Bilecik Valiliği Binası Restore Edilecek

Yaklaşık 95 yıldır Bilecik Valiliği olarak hizmet veren hükümet konağı, restorasyon çalışmaları nedeniyle taşınıyor.



Yaklaşık 1 yıl sürecek restorasyon çalışmaları nedeniyle Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi yerleşkesindeki binalarda hizmet verecek.



1905-1907 yıllarında II. Abdulhamit döneminde yapıldığı düşünülen, 1922-1924 yılları arasında yeniden yapılan tarihi bina, 1. ulusal mimarlık dönemine ait eserlerden biri olarak biliniyor.