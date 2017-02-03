Tarihi Ala Cami'de Restorasyon Çalışmaları

Osmaniye Valisi Kerem Al, Kadirli'de restorasyon çalışmaları devam tarihi Ala Cami'de incelemelerde bulundu.



Vali Al'ın Ala Cami ziyaretine, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, TBMM Divan Katibi Üyesi ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, kurum müdürleri eşlik etti.



Adana Vakıflar Bölge Müdürü Recep Kafes'ten bilgi alan Vali Kerem Al 15'inci yüzyılda kiliseden camiye çevrilen tarihi Ala Cami'de restorasyon çalışmaların hızlandırılacağını ve biran önce tamamlanacağını söyledi.



Vali Kerem Al yaptığı açıklamada, "Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, ilçenin sembolü haline gelen Ala Cami'de başlatılan restorasyon çalışmalarının devam ediyor. Ancak yapılan işler umduğumuz hızla gitmedi. Nedeni de bürokratik işlemler. Restorasyonlarda bürokratik işlemler çalışmaları geciktiriyor. Hızlanması için gayret göstereceğiz" dedi.



Vali Al, 2010 yılında ibadete açılan Ala Cami'de, restorasyon çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanması için gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydetti. - OSMANİYE