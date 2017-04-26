Tarihi Akdamar Adası Çiçeklerle Süslendi

VAN Gölü'nde bulunan ve 21 Temmuz 2006'da restore edilerek yılda bir kez ibadete açılan tarihi Akdamar Kilises'nin de bulunduğu Akdamar Adası, baharla birlikte farklı bir güzelliğe büründü. Badem ağaçlarının çiçek açması, adanın yeşil örtüsü, Van Gölü'nün maviliği ve dağlardaki beyaz kar örtüsü, adayı ziyarete gelenlere adeta büyülü bir tablo sunuyor.



Kültür ve Turzim Bakanlığı tarafından yaklaşık 4 milyon lira harcanarak yılda bir kez ibadete açılan tarihi Akdamar Kilesesi'nin de bulunduğu Akdamar Adası, bahar aylarıyla birlikte hayat buldu. Adanın yeşil örtüsü, badem ağaçlarının pembe, beyaz çiçekleri, Van Gölü'nün mavisi ve Artos Dağı'ndaki beyaz kar örtüsü, renk cümbüşü oluşturuyor. Ziyaretçileri büyüleyen doyumsuz bir manzara sunan Akdamar Adası'na vatandaşların ilgisi de büyük. Teknelerle 20 dakikalık bir yolculukla gidilen adayı ilk defa çiçeklerle süslenmiş durumda gören ziyaretçiler, manzaraya hayran kaldıklarını belirtirken, geçmişten tecrübesi bulunan vatandaşlar ise badem ağaçlarının çiçek açtığı dönemi adaya ziyaret için tercih ediyor.



- Van