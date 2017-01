Tarihe Karışmış Tekneler Hünerli Ellerle Canlandırılıyor

GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Karadeniz'e özgü olan ancak yıllardır kullanılmayan çektirme, taka, İnebolu denk kayığı ve alamatra gibi tekne türlerinin Sinop'taki bir üretim merkezinde yapılan maketleri vatandaşların beğenisine sunuluyor.



Yıllar boyunca Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla mücadele eden, günümüzde ise yerlerini artık sacdan yapılan daha yüksek teknolojik donanıma sahip teknelere bırakan tarihe tanıklık etmiş ahşap tekneler, Sinop'ta hünerli ellerde yapılan maketleriyle yeniden canlandırılıyor.



Maket tekne ustası Doğan Ülgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hırçın yapısıyla bilinen Karadeniz'in tarih boyunca kendisine özgü tekne modellerinin oluşmasına da neden olduğunu söyledi.



Taka ve Bartın çektirmesi olarak bilinen iki teknenin hırçın dalgalara karşı koyabilme özelliklerine sahip olarak üretildiklerini vurgulayan Ülgen, "Bunların yanında Kurtuluş Savaşı'nda cephane taşıyan İnebolu denk kayıkları yine tarihimizde önemli bir yere sahiptir." dedi.



Alamatra teknelerinin ise daha çok ticari amaçla kullanıldıklarını anlatan Ülgen, bu teknelerin yerini günümüzde saclardan yapılan büyük balıkçı teknelerinin aldığını dile getirdi.



Ülgen, tarih boyunca var olan söz konusu tekneleri bir kentin tek başına sahiplenmesinin mümkün olmadığını ifade ederek şöyle konuştu:



"Çünkü İnebolu denk kayığı olsun, Bartın çektirmesi olsun isimlerini o yörelerden almış olabilirler ama bunların hepsi sadece Karadeniz'e özgü tekneler olarak tarihteki yerlerini almışlardır. Tarihimizde yer almış bu tekneleri maket haline getirerek yaşatmak istiyoruz. Günümüzde artık küçük tekneler dahi sacdan yapılıyor ama ahşabın o sıcaklığı ve güzelliğinin yerini hiçbir şey tutamıyor. Bizim bu tekne modellerine sahip çıkmak gibi bir misyon ve görevimiz var. Onları bir şekilde insanlara anlatmalıyız."



"Sadece benzetme olsun diye yapmıyoruz"



Tarihi teknelerin maketlerini yapmalarının tek sebebinin ticari bir gelir elde etmek olmadığına işaret eden Ülgen, her toplumun tarihine sahip çıkması gerektiğini vurguladı.



Ahşap tekne modellerin teknolojik aletler kullanılmadan en küçük detay dahi göz önünde bulundurularak el işçiliğiyle ortaya çıkarıldığını aktaran Ülgen, şunları kaydetti:



"Bir çektirme teknesini yaparken insanlar onu aldığında hikayesini ve tarihini bilsin istiyoruz. Yani sadece benzetme olsun diye yapmıyoruz. Sonuçta bu teknelerin her birinin bir hikayesi ve tarihi geçmişi var. Yoksa sadece ticari olarak bu işe bakarsanız farklı tekne modelleri yapılabilir ama biz butik üretimleri tercih ederek daha çok hikayesi olan tekneleri insanlarla buluşturmak istiyoruz."