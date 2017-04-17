Tarih Verdi! Trabzonspor'a Geri Dönecek Mi!

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, gelecekte Trabzonspor'da görev alıp almayacağı ile ilgili konuştu.



1461 TRABZON'U ŞAMPİYON YAPTI



Pilot takım 1461 Trabzon'u şampiyon yapan, ardından Trabzonspor'da görev alan başarılı teknik adam Akçay, sonrasında Akhisar Belediyespor'da teknik direktörlük yaptı. OSMANLISPOR'DAN AYRILDI



Geçtiğimiz sezon ile bu sezon da Osmanlıspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam, 18 Mart 2017'de bu görevini bıraktığını açıklamıştı.



İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ



Birçok demecinde de Trabzonspor'un altyapısında görev almak istediğini ifade eden Akçay'ın, istifasından sonra bu göreve gelip gelmeyeceği konuşulmaya başlandı.



TRABZON'A GELDİ



Dün yapılan referandumda oy kullanmak için Trabzon'a gelen tecrübeli hoca, Bordo-Mavili kulüple herhangi bir girişimde bulunmadığını belirtti.



DİNLENME KARARI ALDI



Başarılı teknik adam Akçay, bir süre dinlenmek istediğini söyleyerek, bugün şehirden ayrılacağını ancak Mayıs ayının başında yeniden geleceğini ifade etti. MUHTEMELEN... Akçay'ın, önümüzdeki süreçte Trabzonspor Kulübü'nün altyapısında görev almasına ise muhtemel bakılıyor.



Kaynak: 61saat