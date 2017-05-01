Tarih ve Doğanın İçinde Yolculuk Yaptılar

Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) sporcuları yürüyüşlerini sürdürüyor.



AFDOS'lu doğaseverler, İhsaniye ilçesine bağlı Üçlerkayası Köyü'nde, daha önce yürümedikleri parkurda yürüyerek tarih ve doğanın içinde yolculuk yaptılar.





Yoğun olarak Frig ve Bizans döneminden kalan eserlerin gözlemlendiği yürüyüşe, Frig Rehberi Tanju Tetik liderlik etti. Eserlerle ilgili bilgilendirme ise Arkeolog-Eğiitimci Mehmet Bozdağ tarafından yapıldı.



Gördükleri manzaraları fotoğraflayarak ölümsüzleştiren AFDOS sporcuları etkinlik dolayısıyla AFDOS yönetimine teşekkür ettiler. Herkesin Frig Yolu'nda yürümesi ve bu güzel coğrafyayı görmesi gerektiği tüm sporcuların ortak temennisi oldu.





Faaliyet, İhsaniye Belediyesince bölgeye kazandırılan Frig Vadileri Çaltepe Sosyal Tesisleri'nde AFDOS'lu sporcuların hep birlikte yedikleri yemekle sona erdi.