Tarih Şeridi ve Şeyh Edebali Türbesi Misafirlerini Ağırlamaya Devam Ediyor

Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ve Şeyh Edebali Türbesi hafta içi ve hafta sonu binlerce konuğunu ağırlamaya devam ediyor.



Diriliş, Kuruluş ve Kurtuluş'un Şehri Bilecik'in sesini tüm ülkeye ve dünyaya duyuran Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, kış mevsiminde de konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, ülkenin dört bir köşesinden konuklarını ağırlıyor. İstanbul Beykoz İlim Yayma Cemiyeti'nden oluşan öğrenci heyeti, Şeyh Edebali Türbesinde dua ettikten sonra Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezdi. Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Gösteri Salonu'nda, Bilecik Fethi belgeselini izleme imkanı bulan heyete, Bilecik Belediyesi Görevlisi Arkeolog Ertuğrul Gündüz eşlik ederek, Bilecik'in tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi verdi. - BİLECİK