'Tarih Sahnesi'nde Osmanlı'da devlet yönetimi konuşulacak!

Ünlü Sunucu Pelin Çift'in sunuculuğunu üstlendiği 'Tarih Sahnesi' programı 29 Nisan Cumartesi günü 23.30'da TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Tarihi konuların masaya yatırılacağı 'Tarih Sahnesi'nin yeni bölümünde, Osmanlı'da devlet yönetimi konuşulacak.

Ülke idaresinde kimler söz sahibiydi? Hangi kararlarda Şeyhülislam fetvası alınırdı? Saray entrikaları İmparatorluğun kaderinde etkili oldu mu? Osmanlı, hakimiyeti altındaki gayrimüslimlere nasıl davranırdı? gibi soruların cevaplanacağı Pelin Çift'in sunduğu Tarih sahnesi 29 Nisan Cumartesi günü 23.30'da TRT1 ekranında!