Tarifname Temel Aşçılık eğitimi ile mutfakta 8 hafta boyunca mutfağa dair merak ettiğiniz tüm sorunların yanıtlarını alırken, bıçak kullanma ve kesme tekniklerinden başlayarak adım adım kendi mutfağınızda uzmanlaşacaksınız.



Evinizin ve misafirlerinizin en gözde şefi olmak için bu eğitime dahil olun. Haftada bir gün mutfağınıza farklı bir bakış açısı getirmek ve keyifli dakikalar geçirmek için EKS Mutfak Akademisi'nde mutfağınızı keşfedin.



1- Bıçak Kullanma ve Doğrama Teknikleri



Mise an place hazırlama



Çorbalar ve soslar



2-Tavuk ve Pişirme Metodları



3-Et Çeşitleri ve Pişirme Teknikleri



4-Deniz Ürünleri Hazırlama ve Pişirme Yöntemleri



5-Taze Makarnalar ve Sosları



6-Pilavlar ve Pişirme Teknikleri



Risotto yapımı



7-Meze ve Zeytinyağlıları Hazırlama Yöntemleri



8-Dünya Mutfaklarından Seçmeler



Eğitim süresince katılımcılar 10 kişilik mutfakta, kendi özel istasyonlarında tek kişi olarak çalışacaktır.



Tüm katılımcılara eğitimde kullanılacak önlük seti ve bıçak seti hediye edilecektir.



Ders içerikleri ile ilgili reçete kitabı verilecektir.



Eğitim bittikten sonra eğitmen şefinizin imzaladığı özel katılım sertifikası verilecektir.



*Program 13 Nisan 2017 – 8 Haziran 2017 Perşembe günleri 19: 00-22: 00 saatleri arasında toplam 8 hafta / ders sürecektir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : EKS Mutfak Akademisi



Mekan Adresi : Validebağ Meydanı. Koşuyolu Mehmet Akman Sok. 3-5/2



Başlangıç Saati : 13.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Tarifname Temel Aşçılık Eğitimi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır