Tarayıcı Savaşında Son Durum!





Geçtiğimiz günlerde Twitter'ta Edge için "sekmeleri ön izleyebildiğiniz ve sabitleyebildiğiniz tek tarayıcı" sözlerini kullanan ve şanssız bir duruma düşen Microsoft için can sıkan haberler gelmeye devam ediyor. NetMarketShare verileri, Microsoft'un web tarayıcısı Microsoft Edge'in pazar payının çok az miktarda yükseldiğini, bununla birlikte Internet Explorer'ın önceki seneye göre yüzde 55 düşüş yaşadığını söylüyor.



NetMarketShare Aralık 2016 raporu, Microsoft Edge'in tüm kullanıcıların yüzde 5,33'ü tarafından kullanıldığını söylüyor. Kasım 2016'daki yüzde 5,21'lik paya kıyasla küçük bir artış olsa da, bu artış yanılma payı sınırları içinde bulunuyor. 2015 ile kıyaslandığında ise yüzde 190'lık bir artış söz konusu. Bu sırada Internet Explorer'ın pazar payı, önceki seneye göre yüzde 55 geriledi. Aralık 2015'te yüzde 46,32, Kasım 2016'da ise yüzde 21,66 pazar payı bulunan IE, şu an yüzde 20,84 kullanım oranına sahip.



Çoğu kullanıcının tercih ettiği Google Chrome ve Mozilla Firefox ise pazar payını artırdı ve sırasıyla yüzde 56,43 ve 12,22'ye yükseldi. Opera, yüzde 1,33 ile sabit kalırken Safari yüzde 0,14'lük küçük bir gerileme yaşadı. "Diğer" kategorisi ise önceki aydaki yüzde 1,78'lik pazar payını yüzde 1,70'e geriletti.



Microsoft tarayıcı pazar payının hala yüzde 25'ini elinde bulundursa da, gidişat firma için biraz endişe verici. Firma, tarayıcısı Edge'e eklenti desteği gibi yeni işlevler eklese de, Chrome'ın ciddi rekabetiyle karşı karşıya.