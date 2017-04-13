Kırklareli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Fergan Genç, dünyada her yıl 7 milyondan fazla kişinin, Türkiye'de ise 50 bin kişinin kanser nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.



Genç, yaptığı yazılı açıklamada, çevre kirliliği, sağlıksız beslenme ve stres gibi nedenlerle kanser vakalarının arttığını ifade etti.



Kanserin çoğu zaman belirti vermeden ilerleyen bir hastalık olduğunu, buna karşın tedavide erken tanının çok büyük önem taşıdığını belirten Genç, şunları kaydetti:



"Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri, 'erken teşhis hayat kurtarır' prensibiyle yola çıkarak meme, serviks ve kolorektal kanserler ile ilgili tarama programları yürütmektedir. Merkezlerimiz toplumun kanser ve kanserde erken teşhis ile taramanın önemi hakkındaki farkındalığını eğitim yoluyla artırmak, erken yakalanabilir kanserlerde erken teşhis ve toplum tabanlı tarama faaliyetlerini yürütmek, bulunduğu ilde kanser kontrolünde etkin rol almak, tüm bu faaliyetler sonucunda da önlenebilir ve erken yakalanabilir kanserlerin yakalanma ve ölüm oranlarını azaltmak amacıyla kurulmuştur. Dünyada her yıl 7 milyondan fazla kişi, Türkiye'de 50 bin kişi kanser nedeniyle yaşamını yitiriyor. Tarama bir saatinizi, kanser hayatınızı alır."