Taraklı'da Meyve Fidanı Satışına Rağbet

Taraklı ilçesinde pazarda satılan meyve fidanları vatandaşlar tarafından rağbet görüyor.



İlçede her hafta kurulan pazarda fidan satıcılığı yapan Ahmet Haymırlar, pazarda fidan satışlarının arttığını belirtti.



Vatandaşların çeşitli meyve fidanlarından alarak bahçesine diktiğini ifade eden Haymırlar, "Bazıları da fazla fazla alarak meyve bahçesi oluşturuyor. Elma, armut, erik ve kiraz fidanları başta olmak üzere fidan çeşitlerimiz 10-40 lira arasında satışa sunuluyor." dedi.



Haymırlar, meyve fidanlarının yanında değişik türdeki fidanların da satışını yaptıklarını kaydetti.