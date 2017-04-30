Taraftarlar Sahayı Bastı! Şok Eden Görüntü!

İngiltere'de şok eden görüntüler... İngiltere Lig 2 takımı Leyton Orient'in taraftarları, takımlarına isyan bayrağını çekti! 24 takımlık ligde 24. sırada bulunan ve küme düşmesi kesinleşen Leyton Orient taraftarları, Colchester ile oynanan ve 3-1 geride oldukları maç sırasında sahaya indiler.



Binlerce taraftar, maçın 80. dakikasında sahaya inip, takımlarını protesto etti. Takımın Türk teknik direktörü Ömer Rıza, kalabalık topluluğu sakinleştirmek isterken, santra bölgesinde yer alan tekerlekli sandalyeli bir taraftar oldukça dikkat çekti.







Bazı taraftarlar kombine biletleri sahanın ortasına bırakırken, dakikalarca tezahüratlarda bulunuldu. Kalabalık grup, ardından olaysız bir şekilde stadı terketti.



(Sporx)