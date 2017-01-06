Taraftarlar, İzmir'de Şehit Olan Polisin Futbolcu Oğlu İçin Kampanya Başlattı

İzmir'de dün gerçekleşen hain terör eyleminde gösterdiği kahramanlığın ardından şehit olan polis Fethi Sekin'in oğlunun TFF 1. Lig Altınordu'nun alt yapısında olduğu öğrenildi.

İzmir'de adliye saldırısını hayatı pahasına önleyerek bir kahramanlığa imza atan şehit Sekin'in, Altınordu'da futbol oynayan oğlunun bir maçını izlerken çekilmiş fotoğrafı yürek dağladı.

KAMPANYA BAŞLATILDI

Bombalı araçla dikkat dağıtarak kalaşnikoflarla adliyede katliam yapmak isteyen hain teröristlerin yapmak istediği büyük katliamı, canı pahasına girdiği çatışmada şehit olarak engelleyen şehidimiz Sekin'in oğlu için sosyal medyada kampanya başlatıldı.

"GALATASARAY'A ALIN"

Taraftarlar, "Fethi Sekin'in oğlu G.Saray alt yapısına alınsın" sloganıyla kulübe çağrı yaptı.