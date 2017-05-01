Taraftarlar Hakeme Saldırdı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir amatör maçta kırmızı kart gören takımın taraftarları sahaya inerek hakeme saldırdı. Olaylar nedeniyle maç 87. dakikada tatil edildi.
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