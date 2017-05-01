Taraftarlar Hakeme Saldırdı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir amatör maçta kırmızı kart gören takımın taraftarları sahaya inerek hakeme saldırdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir amatör maçta kırmızı kart gören takımın taraftarları sahaya inerek hakeme saldırdı. Olaylar nedeniyle maç 87. dakikada tatil edildi.

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