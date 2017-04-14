Taraftarlar Ağladı, Futbolcular Yere Yığıldı

Bodrum Belediyesi Bodrumspor 86 yıllık tarihinde ilk kez 2. Lig'e çıkma başarısı gösterdiği. Bodrumspor'un Derincesporu'u 2-0 yenerek şampiyonluğunu ilan ettiği maçın ardından taraftar ve futbolcular sevinç gözyaşları döktü.



Bodrum Şehir Stadyumunda oynanan maçı Muğla Valisi Amir Çiçek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, CHP Muğla Milletvekili Akın Öztürk, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve yaklaşık 3 bin taraftar izledi. Bodrum için önemli olan maçta kucaklarından bebekleriyle 7'den 70'e herkes stadyuma akın etti. Maç için sokaklar boşaldı, dükkanlar kapandı. Sessizliğe bürünen Bodrum, maç sonrasında sevinç çığlıklarıyla yeniden canlandı.



1931 yılında kurulan B. B. Bodrumspor, Derincespor'u 2-0 mağlup ederek, şampiyonluğa ulaştı. 86 yıllık tarihinde ilk kez 2. Lig'e çıkan B. B. Bodrumspor, stadyumda kutlama yaptı. Büyük bir coşkuyla şampiyonluğu kutlayan sporcular ve taraftarlar Bodrum belediyesinin önüne konvoylarla giderek şehir turu attı.



Gözyaşları sel oldu



Heyecanın doruğa çıktığı maçta 12. dakikada 11 numaralı forması ile Kerem Aktürkoğlu, 86. dakikada 7 numaralı formasıyla Emrah Kaya attığı golle 2-0 maç sonrasında futbolcular sahaya yığılarak ağlamaya başladı. Statta bulunan birçok taraftar da gözyaşları içinde sevindi. Bir taraftar ise heyecandan baygınlık geçirdi. - MUĞLA