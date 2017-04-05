Taraftarımızın Desteğine Ihtiyacımız Var"

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, bu hafta Kardemir Karabükspor ile içeride oynayacakları maçta taraftarlarının desteğine ihtiyaçları olduklarını söyledi.



Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesinde Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kardemir Karabükspor maçının mutlak kazanılması gereken bir maç olduğunu söyleyen Topçu, "Burada taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Bu kritik mücadeleden onların vereceği destekle galip gelmek güzel olacaktır. Onların vereceği pozitif destek bizim için çok önemli. Tabi biz zaman zaman oyundan düşebiliriz. Burada taraftarlarımızın pozitif destekleri bizi olumlu yönde etkileyecektir. Onlardan bunu esirgememelerini istiyorum. Bizde bu destekle kazanıp başlangıç yapmamız lazım. Bu maçla birlikte çıkışa geçmek ve tekrar istikrarı yakalamamız lazım" şeklinde konuştu.



"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"



Takımın üzerinde bir baskı olmadığını belirten Topçu, "Üst üste alınan yenilgilerin yanı sıra alttaki rakiplerin özellikle Gaziantepspor'un kazanması bizde ve futbolcularda bir baskı oluşturmuyor. Ancak bizler profesyoneliz. Bunlara fazla takılmamamız gerektiğine inanıyorum. Konyaspor maçında girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik bugün farklı şeyleri konuşabilirdik. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Benim için mücadele çok önemli. Biz o mücadeleye yaklaştık. Özellikle iç sahadaki bu kritik maçta taraftarlarımızın desteğine çok ihtiyacımız var" diye konuştu.



"SAKATLIKLARLA İLGİLİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"



Sakatlıklar hakkında yorum yapmak istemediğini ifade eden Mutlu Topçu, "Çıkacak 11, yedeklerimizle birlikte 18 kişi bu maçın öneminin bilincinde. Şu sakat, şu oynayacak, bu oynamayacak önemli değil. Elimizdekilerle çıkıp mücadelemizi vereceğiz. Futbolda ön görü olmuyor. 3 haftalık kırmızı kart sonrası çıkış yaptık. Alanyaspor maçı çok önemliydi. Onu geçemeyince tekrar çıkış arıyoruz. Kalan 8 maçımızı da kazanmaya talibiz. Bunu yapabilmemiz içinde önümüzde Karabükspor maçı var. Biz sadece bu maçı kazanmaya odaklandık." Neticeyi Almak İstiyoruz "İçeride oynadığımız maçlarda genç oyuncularımız baskıyla baş edemiyor. O nedenle taraftarlarımızın vereceği pozitif destek, yapılan hatalı pas sonrası yapılacak alkış onların güvenini arttıracaktır. Mert Örnek, Kubilay ve Onur'u oynatıyoruz. Şimdi önde oynamaya da başladık. Ancak futbolda netice almadan konuşmak çok yersiz. O nedenle biz öncelikle neticeyi almak istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.



(İHA)