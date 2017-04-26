Taraftardan Rıdvan Dilmen ve Mehmet Demirkol Pankartı

Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen'in Başakşehirli futbolara verilen cezalara ilişkin "ayrımcılık" iddiasıyla Başakşehir yönetimine tepki göstermiş sert ifadeler kullanmıştı. Bugünkü maçta Başakşehir taraftarı Rıdvan Dilmen ve Mehmet Demirkol'a böyle cevap verdi.







Çaykur Rizespor maçından sonra Başakşehirli futbolcular ile bir gazeteci arasında çıkan olaylar sonrası, Başakşehirli futbolcular gazeteciden özür dilemiş ve futbolculara ceza verilmişti. Ceza sonrası Rıdvan Dilmen, Başakşehir yönetimin sert sözlerle uyarmıştı.