Taraftardan Kulübe Açık Mektup!

Fenerbahçe taraftarları "Oynadığınız rezil futbol hepimizi derinden yaraladı" diye başlayan bir mektubu sosyal medya üzerinden paylaştı.

'FENERBAHÇE ERİYİP GİDİYOR'







Futbolculara açık çağrı başlığı ile başlayan mektupta taraftarlar "Böyle ruhsuz futbolu asla kabul etmiyoruz. Siz Lefter'in "Ben Fenerbahçe formasını sırtımda değil başımda taşıdım" sözlerini yanlış anlamışsınız. Böyle ruhsuz bir şekilde oynamaya devam ederseniz hakkımız size asla helal değildir. Bu taraftarın ahı kimsenin yanına kar kalmadı. Büyük Fenerbahçe taraftarının başını önüne eğdirmeye hakkınız yok" sözleri dikkat çekti.

[foto=59]

Yönetime de ayrı bir mektup kaleme alan taraftarlar "Fenerbahçe gözümüzün önünde eriyip giderken sessiz kalamayız. Kulübümüze saldırılar tam gaz devam ediyor. O koltukta hakkımızı koruyun diye oturuyorsunuz. Derhal gerekeni yapın. Fenerbahçe'yi ayağa kaldırın" dedi. Yönetimden de artık görevi yeni bir ekibe bırakmaları istendi.

[haber=26735]