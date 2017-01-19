Taraftar Operasyonunun Son Davası da Bitti

Beşiktaş Kulübü'nün Çarşı taraftar grubuna yönelik 2013 yılında yapılan operasyonların ardından açılan son dava da bugün görülen duruşmayla birlikte karara bağladı. Mahkeme, "Karagümrüklüler" isimli tribün grubunun lideri Temel Keleş'in beraatine, diğer 3 sanığın ise 25'er günden 10'ar aya kadar hapsine hükmederken, hapis cezalarını erteledi.



Çarşı taraftar grubuna yönelik 2013 yılında yapılan operasyonlardaki aramalarda sahte basın kartı, silah, kılıç ve mermi ele geçirilen "Karagümrüklüler" adlı tribün grubunun liderleri Temel ve Erdal Keleş'in de aralarında bulunduğu 4 taraftar hakkında 11 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada karar açıklandı. İstanbul 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Hüseyin Aydın, Levent Tezel, Erdal Keleş, Temel Keleş ve avukatları katıldı.



Duruşmada savunma yapan sanık Erdal Keleş, ev aramasında ele geçirilen ve iddianamede de sahte olarak nitelendirilen basın kartının, magazin dergilerinin verdiği bir tanıtım kartı olduğunu söyledi. Keleş'in evinde ele geçirilen kılıcın, 25-30 yıllık bir süs eşyası olduğunu belirtti. Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini talep ettiler.



Bu dosyanın geçmişi 2013 yılındaki taraftar operasyonu



Sanıkların avukatı Devrim Alparslan ise soruşturmada delillerin hukuka aykırı olarak elde edildiğini söyleyerek, "Bu dosyanın geçmişi 2013 yılında Beşiktaş taraftarlarına yönelik yapılan soruşturma kapsamında açılmıştır. Ana dava kovuşturma yer olmadığına dair kararla sonuçlandı ve ortadan kalktı. Müvekkillerin beraatini istiyoruz" diye konuştu.



Temel Keleş'e beraat



Savunmaların ardından davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Temel Keleş'in "resmi belgede sahtecilik" suçundan delil yetersizliğini gerekçe göstererek beraatine hükmetti. Sanık Hüseyin Aydın'ı "ruhsatsız silah ve bir adet kılıç bulundurmak" suçundan 10 ay 25 gün hapse çarptıran mahkeme, cezayı erteleyerek Aydın hakkında 5 yıl denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verdi.



Sanık Erdal Keleş, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçundan 5 ay, sanıklar Levent Tezel ve Temel Keleş'i de aynı suçtan 25'er gün hapse mahkum eden mahkeme, bu sanıklar hakkındaki cezaları da 5 yıl süreyle erteledi.



İddianameden



İddianamede, şüpheli Temel Keleş'in, iki kez "Resmi belgede sahtecilik" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 4 yıldan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu. Diğer şüphelilerden Erdal Keleş'in "Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 6 aydan 1 yıla, Hüseyin Aydın'ın "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ve "Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 1 yıl 6 aydan 4 yıla, Levent Tezel'in ise "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.



Şantaj soruşturmasında da isimleri geçiyordu



Haklarında dava açılan 4 sanığın adı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın şikayetiyle başlatılan ve ücretsiz bilet veya özel masraflarının kulüp tarafından karşılanması istekleriyle Beşiktaş yönetimine şantaj yaptıkları iddiasıyla 43 Beşiktaş taraftarı hakkında yürütülen soruşturmada da geçiyordu. Başkan Fikret Orman'ın şikayetini geri çekmesinin ardından, savcılık 30 Aralık 2015 tarihinde delil yetersizliğini gerekçe göstererek soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırmıştı. - İSTANBUL